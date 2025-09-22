Alice in Borderland dizisi yeni sezonu ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Alice in Borderland dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Alice in Borderland dizisi hangi platformda? İşte ayrıntılar...
ALICE IN BORDERLAND DİZİSİNİN KONUSU NE?
İşsiz bir genç olan Ryohei Arisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Hayatı tehdit eden oyunlarda tek başına mücadele eden Usagi ile tanışan Arisu, bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar verir.
ALICE IN BORDERLAND DİZİSİNİN OYUNCULAR5I KİM?
Kento Yamazaki
Tao Tsuchiya
Ayaka Miyoshi
Keita Machida
Hayato Isomura
Hiroyuki Ikeuchi
Tina Tamashiro
Kotaro Daigo
Hyunri
Sakura Kiryu
Kento Kaku
ALICE IN BORDERLAND DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?
Alice in Borderland dizisi Netflix ekranlarında 3. sezonu ile izleyicisi ile buluştu.