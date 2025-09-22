Alice in Borderland dizisi yeni sezonu ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Alice in Borderland dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Alice in Borderland dizisi hangi platformda? İşte ayrıntılar...

ALICE IN BORDERLAND DİZİSİNİN KONUSU NE?

İşsiz bir genç olan Ryohei Arisu zamanını bilgisayar oyunu oynayarak geçirir. Bir sabah uyandığında Tokyo’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını fark eder. Kendisini büyük bir oyunun içinde bulan Arisu ve arkadaşları hayatta kalmak için oyunu kurallarına göre oynamak zorundadır. Hayatı tehdit eden oyunlarda tek başına mücadele eden Usagi ile tanışan Arisu, bu yeni dünyanın sırrını çözmek için birlikte hareket etmeye karar verir.

ALICE IN BORDERLAND DİZİSİNİN OYUNCULAR5I KİM?

Kento Yamazaki

Tao Tsuchiya

Ayaka Miyoshi

Keita Machida

Hayato Isomura

Hiroyuki Ikeuchi

Tina Tamashiro

Kotaro Daigo

Hyunri

Sakura Kiryu

Kento Kaku

ALICE IN BORDERLAND DİZİSİ NEREDE YAYIMLANIYOR?

Alice in Borderland dizisi Netflix ekranlarında 3. sezonu ile izleyicisi ile buluştu.