Alita: Savaş Meleği (Battle Angel) filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?

Alita: Savaş Meleği filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Rodriguez, James Cameron üstleniyor. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita’nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rosa Salazar

Christoph Waltz

Jennifer Connelly

Mahershala Ali

Ed Skrein

Jackie Earle Haley

Keean Johnson

Lana Condor

Jorge Lendeborg

Eiza Gonzalez

Edward Norton

Leonard Wu

Michelle Rodriguez

Casper Van Dien

Derek Mears

Sam Medina

Elle LaMont

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Alita: Savaş Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.