Alita: Savaş Meleği (Battle Angel) filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim?

30.08.2025 22:16:00
Haber Merkezi
Alita: Savaş Meleği filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Alita: Savaş Meleği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Alita: Savaş Meleği filminin yönetmen koltuğunda Robert Rodriguez oturuyor. Filmin senaristliğini Robert Rodriguez, James Cameron üstleniyor. Peki, Alita: Savaş Meleği filminin konusu ne? Alita: Savaş Meleği filminin oyuncuları kim? 

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Alita (Rosa Salazar), kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido (Christoph Waltz) onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo (Keean Johnson) ise Alita’nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita’nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rosa Salazar

Christoph Waltz

Jennifer Connelly

Mahershala Ali

Ed Skrein

Jackie Earle Haley

Keean Johnson

Lana Condor

Jorge Lendeborg 

Eiza Gonzalez 

Edward Norton 

Leonard Wu 

Michelle Rodriguez 

Casper Van Dien 

Derek Mears 

Sam Medina 

Elle LaMont

ALTİNA: SAVAŞ MELEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Alita: Savaş Meleği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.

