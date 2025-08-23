Altın Yumruk İstanbul'da (The Accidental Spy) filminin konusu ne? Altın Yumruk İstanbul'da filminin oyuncuları kim?

Altın Yumruk İstanbul'da filminin yönetmen koltuğunda Teddy Chen oturuyor. Filmin senaristliğini Ivy Ho, Rod Dean üstleniyor. Peki, Altın Yumruk İstanbul'da filminin konusu ne? Altın Yumruk İstanbul'da filminin oyuncuları kim?

ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bei, hayatının sıkıcı ve monoton olduğunu düşünmekte ve eğlence aramaktadır. Bir gün, içgüdülerine uyar ve şüphelendiği iki adamı takip eder. Bu adamların bir kuyumcuyu soyma hazırlığı yaptıklarını fark edince harekete geçer ve onların bu planlarını ortaya çıkarır. Bu cesareti Bei'nin medya tarafından kahramanlaştırılmasını sağlar. Bu sayede Bei, özel dedektiflik yapan Liu'nun dikkatini çeker; Liu'ya göre Bei, çok zengin bir işadamının yıllar önce kaybettiği oğludur. Gerçek ailesiyle tanışabilmek için Kore'ye doğru yola çıkan Bei, gizli bir casus olan babasının onun yıllardır hayalini kurduğu bir yaşam sürdürdüğünü öğrenir. Ancak babası artık çok yaşlanmıştır ve Bei onu bulduğunda ölüm döşeğindedir. Babasını kaybettikten sonra, yaşamını nasıl sürdürmesi gerektiğine dair kafası iyice karışan Bei, fazla bir seçeneği olmadığını fark edecektir: Yaşlı babası ölmeden önce, hem cesaretini ölçmek, hem de biraz para kazanmasını sağlamak için onu bir gizli bir projenin göbeğine yerleştirmiştir. Kendini bir kedi-fare oyunun içinde bulan Bei'nin yolu Türkiye'ye düşer. Ancak burada, beraberinde getirdikleri yüzünden başı Türk polisiyle ve uyuşturucu mafyasıyla belaya girecektir.

ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Min Kim

Eric Tsang

Vivian Hsu

Hsing-kuo Wu

Murat Yılmaz

Alfred Cheung

Glory Simon

Tat-ming Cheung

Vincent Kok

Ping Ha

Ken Chang

Paulyn Sun

Erdinç Olgaçlı

ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Altın Yumruk İstanbul'da filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.