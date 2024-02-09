Amansız Takip filminin konusu ne? Amansız Takip filminin oyuncuları kim?
Amansız Takip (Shoot To Kill) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Amansız Takip filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Amansız Takip filminin konusu ne? Amansız Takip filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Amansız Takip filminin yönetmen koltuğuda Roger Spottiswoode oturuyor. Filmin senaristliğini Daniel Petrie Jr. ve Harv Zimmel üstleniyor. Peki, Amansız Takip filminin konusu ne? Amansız Takip filminin oyuncuları kim?
AMANSIZ TAKİP FİLMİNİN KONUSU NE?
Sidney Poitier, filmlerin en ünlü ve beğenilen aktörlerinden biri, beyaz perdeye bu potlamaya hazır, aksiyon dolu gerilim filmi ile geri döner. Kurnaz bir katil dağın vahşi derinliklerinde kaybolduğunda, FBI ajanı Warren Stantin (Poitier) tanıdık şehir sokaklarını, bilinmez vahşi patikalara değişir. Stantin, uzman rehber Jonathan Knox'unu (Platoon'dan Tom Berenger) yardımını alması için zorlanır. Hayatta kalabilmek için çok sağlam ve güvenilir bir ilişki kurmak zorundadırlar. Ancak Knox'un kız arkadaşı Sarah (Kirstie Alley) katilin son rehinesi olduğunda içinde bulundukları durum gittikçe ümitsizleşir!
AMANSIZ TAKİP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Berenger
Kirstie Alley
Richard Masur
Sidney Poitier
AMANSIZ TAKİP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Amansız Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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