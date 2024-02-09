Benim için Gör filminin konusu ne? Benim için Gör filminin oyuncuları kim?
Benim için Gör (See for Me) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Benim için Gör filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Benim için Gör filminin konusu ne? Benim için Gör filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Benim için Gör filminin yönetmen koltuğuda Randall Okita oturuyor. Filmin senaristliğini Adam Yorke üstleniyor. Peki, Benim için Gör filminin konusu ne? Benim için Gör filminin oyuncuları kim?
BENİM İÇİN GÖR FİLMİNİN KONUSU NE?
Kör bir eski kayakçı olan Sophie kedi bakıcılığı yapmak için tenha bir malikanede bulunduğu sırada, üç hırsız evdeki gizli kasayı ele geçirmek için eve girerler. Sophie'nin tek savunması eski bir asker olan Kelly'dir. Kelly, Sophie'nin işgalcilere karşı kendini savunmasına ve hayatta kalmasına yardım eder.
BENİM İÇİN GÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Skyler Davenport
Kim Coates
Jessica Parker Kennedy
Laura Vandervoort
Joe Pingue
Emily Piggford
BENİM İÇİN GÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Benim için Gör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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