Yayınlanma: 06.02.2024 - 20:22

Güncelleme: 06.02.2024 - 20:22

Buğday filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Peki, Buğday filminin konusu ne? BUĞDAY filminin oyuncuları kim?

Buğday FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le (Ermin Bravo), tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin (Jean-Marc Barr) Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.

BUĞDAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Marc Barr

Ermin Bravo

Grigoriy Dobrygin

Cristina Flutur

Lubna Azabal

Hoji Fortuna

Rainer Steffen

Hal Yamanouchi

Mila Böhning

Jarreth J. Merz

Nike Maria Vassil

BUĞDAY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Buğday filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.