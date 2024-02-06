Buğday filminin konusu ne? Buğday filminin oyuncuları kim?
Buğday (Grain) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buğday filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buğday filminin konusu ne? Buğday filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Buğday filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Peki, Buğday filminin konusu ne? BUĞDAY filminin oyuncuları kim?
Buğday FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakın bir gelecekte dünyada beklenmedik bir iklim değişikliği yaşanınca büyük bir kıtlık baş göstermiştir. Manyetik kalkanlarla korunan şehirlerde ayrıcalıklı zenginler yaşarken, zor durumdaki göçmen halk, buralara kabul edilmek için Ölü Topraklar adı verilen kurak bölgelerde, kamplarda açlık ve salgın hastalıklarla mücadele etmeye başlamıştır. Böyle bir ortamda şehirdeki rahat hayatını terkeden Cemil'le (Ermin Bravo), tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin (Jean-Marc Barr) Ölü Topraklar'da karşılaşırlar.
BUĞDAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Marc Barr
Ermin Bravo
Grigoriy Dobrygin
Cristina Flutur
Lubna Azabal
Hoji Fortuna
Rainer Steffen
Hal Yamanouchi
Mila Böhning
Jarreth J. Merz
Nike Maria Vassil
BUĞDAY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Buğday filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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