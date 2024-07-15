Annem filminin konusu ne? Annem filminin oyuncuları kim?
Annem filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Annem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Annem filminin konusu ne? Annem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Annem filminin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Filmin senaristliğini Ayşe Balıbey Tanıl ve Evren Erdoğan üstleniyor. Peki, Annem filminin konusu ne? Annem filminin oyuncuları kim?
ANNEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Annem, bir anne kızın hikayesini konu ediyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazılı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.
ANNEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sumru Yavrucuk
Özge Gürel
Fatma Toptaş
Sercan Badur
Tuna Orhan
Itır Esen
ANNEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Annem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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