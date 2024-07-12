Yayınlanma: 12.07.2024 - 19:05

Güncelleme: 12.07.2024 - 19:05

Üçlü Tehlike filminin yönetmen koltuğunda Jesse V. Johnson ve Xiaolie Wang oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Staheli ve Dwayne Alexander Smith üstleniyor. Peki, Üçlü Tehlike filminin konusu ne? Üçlü Tehlike filminin oyuncuları kim?

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN KONUSU NE?

Xian, Çinli bir milyonerin kızıdır ve tek amacı Maha Jaya denen bölgeyi suçtan arındırıp, buradaki halkın güven içinde yaşaması ve düzgün eğitim alıp topluma yararlı birer insan olabilmelerini sağlamaktır. Ancak bu bölgeyi avucunun içinde tutup, buradaki halkı sömüren kartel Xian'ın planlarına engel olmaya kararlıdır. Xian'ın ne olursa olsun geri çekilmeyeceğini anlayan kartel başına ödül koyar ve bu da Xian için neredeyse imkansız bir kovalamacanın başlaması demek olur. Ancak Xian tek başına değildir ve bir zamanlar kartelin kazık attığı bir grup paralı asker de Xian'ın yanında bu savaşa katılır!

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Iko Uwais

Tony Jaa

Michael Jai White

Tiger Hu Chen

ÜÇLÜ TEHLİKE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Üçlü Tehlike filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.