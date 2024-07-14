Hadi Be Oğlum filminin konusu ne? Hadi Be Oğlum filminin oyuncuları kim?
Hadi Be Oğlum filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hadi Be Oğlum filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hadi Be Oğlum filminin konusu ne? Hadi Be Oğlum filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hadi Be Oğlum filminin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor. Filmin senaristliğini Fırat Doğu Parlak ve Ali Kemal Güven üstleniyor. Peki, Hadi Be Oğlum filminin konusu ne? Hadi Be Oğlum filminin oyuncuları kim?
HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN KONUSU NE?
Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe'yle (Alihan Türkdemir) birlikte yaşamaktadır. Ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünmekte, babasıyla hiçbir iletişim kurmamaktadır. Ali ne yaparsa yapsın oğlunun kabuğunu kıramamıştır ve bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkilemiştir. Hadi Be Oğlum filminin çekimleri, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapıldı.
HADİ BE OĞLUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kıvanç Tatlıtuğ
Alihan Türkdemir
Büşra Develi
Yücel Erten
Feridun Düzağaç
Sezai Aydın
Cem Zeynel Kılıç
Yıldız Kültür
HADİ BE OĞLUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hadi Be Oğlum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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