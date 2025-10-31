Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu? Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şule’nin vurduğu Ali, Cevher tarafından tekrar alıkonulur. Barış ve Merve her yerde Sude’yi aramaktadır. Sude ise İdris’in elindedir. Diğer bir yandan Barış ve Kudret arasındaki gerilim tansiyonları yükseltecektir. Savcı Mahmut Cevher dosyasının hala kapanmaması nedeniyle Candan müdürden hesap soracaktır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 31 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.