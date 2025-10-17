Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hüsnü yoğun bakımdadır ve sevenleri için gergin bekleyiş devam etmektedir. Ali emniyete getirilir. Herkes heyecanla onu görmeyi beklemektedir ama karşılarına çıkan Ali eski silah arkadaşları değildir. Adem hocanın savunma projesi hala birilerini rahatsız etmektedir. Adem’i etkisiz hale getirme işi Cevher’e verilir. Barış’ın tayin istemesi Merve’yi hayal kırıklığına uğratır. Öte yandan Sude tehlike altındadır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kudret Sude'nin kaçırılmasında Barış'ın parmağı olduğunu düşünür. Merve ise gerçeği kanıtlamaya kararlıdır. Hüsnü kendisini vuran Ali ile hesaplaşmak isteyecektir. Barış ve Merve birbirlerini daha yakından tanır. Ama bir yandan Sude başını sürekli derde sokmaktadır. Cevher'in ise ekip için yeni bir planı vardır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 723. bölümü 17 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.