Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tunç ortadan kaybolunca ekibimiz onu her yerde aramaya başlar. O esnada Tunç Balaban’ın eline düşmüştür. Ayşecan’ın bakıcısı Leyla’ya güvenlik soruşturması yapılır. Kızın başını beladan Selin ve Mesut kurtaracaktır. Cevher Zilha’nın katilinin peşine düşer. Ama hiç beklemediği bir anda tuzağa düşecektir. Ali ve Pınar baş başa konuşmak için bir araya gelir. Pınar’ın boşanma kararından vazgeçmesi Ali’yi hayal kırıklığına uğratır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Adem’in adamları Cevher’i kaçırmıştır. Adem Cevher’i Mesut’tan korumak ister. Cevher’in yeni hedefi ise Ali’nin oğlu Efe’dir. Tunç içine düştüğü durumdan hâlâ babasını suçlamaktadır. Çareyi İstanbul’dan kaçmakta bulacaktır. Ekibimiz kırmızı haplarla insanları zehirleyen motorcu çetenin saldırısına uğrar. Çıkan çatışmada Ali de ekibe destek verir. Selin ve Mesut arasındaki gerginlik devam etmektedir. Selin evliliği için endişelenmektedir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 19 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.