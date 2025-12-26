Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adem’in adamları Cevher’i kaçırmıştır. Adem Cevher’i Mesut’tan korumak ister. Cevher’in yeni hedefi ise Ali’nin oğlu Efe’dir. Tunç içine düştüğü durumdan hâlâ babasını suçlamaktadır. Çareyi İstanbul’dan kaçmakta bulacaktır. Ekibimiz kırmızı haplarla insanları zehirleyen motorcu çetenin saldırısına uğrar. Çıkan çatışmada Ali de ekibe destek verir. Selin ve Mesut arasındaki gerginlik devam etmektedir. Selin evliliği için endişelenmektedir.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 26 Aralık akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.