Yayınlanma: 28.02.2025 - 21:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 21:56

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 703. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar’ın merakla beklenen yeni bölümü 28 Şubat Cuma günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Küçük Egemen'e gittiği doktor tarafından “Çoklu Kişilik Bozukluğu” teşhisi konur. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri ise Egemen'in ailesini dağıtmaya yöneliktir. Ekip tüm bunları bir cinayet bağlantısı aracılığıyla çözer. Diğer yandan artık dul olan Nazike'nin hiç beklemediği bir misafiri gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin tüm dengeleri değiştirecektir. Genç aşık Tunç ise tam Gülo'ya evlenme teklif edecekken aldığı haberle sarsılır.