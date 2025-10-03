Arka Sokaklar dizisi 721. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde ne oldu?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDA HANGİ OYUNCULAR VAR?

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Felicia Sağnak’ın yanı sıra yeni sezonda Sarp Levendoğlu gibi isimler de dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yerli ve milli füze savunma sistemi projesinin başındaki mühendis Adem Hoca, geçmişte uğradığı saldırının ardından tekerlekli iskemleye mahkûm olsa da, yanına aldığı genç mühendislerle çalışmalarını sürdürmektedir. Sona yaklaşan proje bazı güçlerin hoşuna gitmez ve bu kez hocanın ailesi hedef alınır. Ekip var gücüyle onları korumaya çalışırken, olayın arkasında Cevher’in olduğu anlaşılır. Ancak bu kez Cevher yalnız değildir. Yanında ekibin eski bir dostunu getirmiştir! Tüm dengeleri alt üst edecek olaylar silsilesi başlamak üzeredir. Diğer yandan Barış geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cevher Ali’yi pis işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Öldürülen Samuel’in eşi Monika kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştür. Hüsnü’yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yapar ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kalmıştır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Arka Sokaklar dizisinin 721. bölümü 3 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.