Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a ne zaman dönecek?
Arka Sokaklar’ın 19.sezonunun da çekilmesi gündemdeyken dizinin kadrosuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanmış, 17 sezon boyunca kadroda yer alan Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Peki, Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a ne zaman dönecek?
Arka Sokaklar yeni bölüm tanıtımıyla birlikte Şevket Çoruh'un Mesut komiser rolüyle dönüşü duyuruldu. Peki, Arka Sokaklar'a Mesut komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a ne zaman dönecek?
MESUR KOMİSER ARKA SOKAKLARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile günlerce konuşuldu. İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma Mesut’un ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve ekip arkadaşlarının söylediği sözler damga vurdu. Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikaye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı dizinin 3 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde ekrana gelecek.
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