Arrival filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Heisserer üstleniyor. Peki, Arrival filminin konusu ne? Arrival filminin oyuncuları kim?

ARRIVAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks'in hikayesini anlatıyor. Birden çok uzay gemisi dünyaya iniş yapınca dünya adeta sarsılır. Amaçlarının ne olduğu bilinmeyen uzaylılarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlar. Uzaylılarla iletişim kurması için ordu dilbilimcisi Dr. Louise Banks çağrılır. Doktora yardımcı olması için de fizikçi Ian Donnelly seçilir. İkilinin artık en önemli görevi uzaylıların barışçıl mı yoksa istilacı mı olduğunu belirleyebilmektir. Bu süreçte bir diğer zorluk da ordunun ısrarcı bir şekilde saldırı yanlısı olması olacaktır...

ARRIVAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Amy Adams

Jeremy Renner

Forest Whitaker

Michael Stuhlbarg

Mark O'Brien

Tzi Ma

Frank Schorpion

Christian Jadah

Andrew Shaver

Pat Kiely

Mark Camacho

Sabrina Reeves

Julian Casey

Tony Robinow

ARRIVAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Arrival filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.