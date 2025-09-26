Aşk ve Gözyaşı dizisi 2. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aşk ve Gözyaşı son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Aşk ve Gözyaşı dizisinin konusu ne?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir. Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir. Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir. Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır. Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Meyra'nın üç ay ömrü kaldığını öğrenmek, boşanma konusunda kararlı olan Selim için sarsıcı bir dönüm noktası olur. Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğini düşünmesine rağmen, bir zamanlar sevdiği kadının ölüme yürüdüğünü bilmek, onu bu kararını yeniden düşünmeye zorlar. Birbirlerine yabancılaştıkları bir dönemde gelen bu haber, Selim'i yeniden ikilemlerle baş başa bırakır: Gitmek mi zordur, kalmak mı? Meyra ise bu haberi büyük bir soğukkanlılıkla karşılamaya çalışır. İç dünyasında çalkantılar yaşasa da duygularını içine gömmeyi ve hastalığını hem ailesinden hem de çevresinden gizli tutmayı tercih eder. Ancak ailesiyle yıllardır süregelen çatışmalar, özellikle annesiyle olan gerginlikler, bu süreci daha da yorucu ve yalnız hale getirir. Zamanın daralmasıyla birlikte Meyra, içten içe yalnız kalma korkusuyla yüzleşirken, Selim de kalmanın ne anlama geldiğini sorgulamaya başlar. İkili, aynı evde ama farklı duygularla, karşılıklı bir sessizliğin içinde var olmaya çalışırken; geçmişten gelen sürpriz bir ziyaretçi dengeleri yeniden sarsar. Meyra'nın daralan zamanının ve Selim'in sıkışmışlığının getirdiği baskı altında zorlanan ikili, geçmişten gelen bu sürpriz ziyaretçi ve yaşanan beklenmedik olaylar karşısında yeni yüzleşmeler yaşayacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 2. bölümü 26 Eylül Cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.