Aslan Bacanak filminin yönetmen koltuğunda Zeki Alasya oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Aslan Bacanak filminin konusu ne? Aslan Bacanak filminin oyuncuları kim?
ASLAN BACANAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Mahalleye yeni taşınan minibüs şöförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kızkadeşine aşık olur.
ASLAN BACANAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Metin Akpınar
Zeki Alasya
Hüseyin Kutman
Tuncer Necmioğlu
Cevat Kurtuluş
Atilla Pekdemir
Gölgen Bengü
Selçuk Uluergüven
Sami Hazinses
Turgut Boralı
Perran Kutman
ASLAN BACANAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aslan Bacanak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.