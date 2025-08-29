Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 20:27:00
Aslan Bacanak (Jurassic World: Fallen Kingdom) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aslan Bacanak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aslan Bacanak filminin konusu ne? Aslan Bacanak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Aslan Bacanak filminin yönetmen koltuğunda Zeki Alasya oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay üstleniyor. Peki, Aslan Bacanak filminin konusu ne? Aslan Bacanak filminin oyuncuları kim? 

ASLAN BACANAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahalleye yeni taşınan minibüs şöförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kızkadeşine aşık olur.  

ASLAN BACANAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Hüseyin Kutman

Tuncer Necmioğlu

Cevat Kurtuluş  

Atilla Pekdemir

Gölgen Bengü

Selçuk Uluergüven

Sami Hazinses

Turgut Boralı

Perran Kutman

ASLAN BACANAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aslan Bacanak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

