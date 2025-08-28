Ateş Altında (Under Fire) filminin konusu ne? Ateş Altında filminin oyuncuları kim?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.08.2025 19:09:00
Ateş Altında filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ateş Altında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ateş Altında filminin konusu ne? Ateş Altında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ateş Altında filminin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode oturuyor. Filmin senaristliğini Ron Shelton, Clayton Frohman üstleniyor. Peki, Ateş Altında filminin konusu ne? Ateş Altında filminin oyuncuları kim?

ATEŞ ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Nikaragua'da yozlaşmış Somoza rejiminin 1979'da halk devrimiyle yıkılmasından önceki son günlerinde, romantik bir üçgen içindeki üç gazeteci siyasi entrikalara karışır.

ATEŞ ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ed Harris

Gene Hackman

Nick Nolte

Jean-Louis Trintignant

Joanna Cassidy

Richard Masur

Hamilton Camp

Alma Martínez

ATEŞ ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ateş Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

