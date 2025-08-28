Ateş Altında (Under Fire) filminin konusu ne? Ateş Altında filminin oyuncuları kim?

Ateş Altında filminin yönetmen koltuğunda Roger Spottiswoode oturuyor. Filmin senaristliğini Ron Shelton, Clayton Frohman üstleniyor. Peki, Ateş Altında filminin konusu ne? Ateş Altında filminin oyuncuları kim?
ATEŞ ALTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Nikaragua'da yozlaşmış Somoza rejiminin 1979'da halk devrimiyle yıkılmasından önceki son günlerinde, romantik bir üçgen içindeki üç gazeteci siyasi entrikalara karışır.
ATEŞ ALTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ed Harris
Gene Hackman
Nick Nolte
Jean-Louis Trintignant
Joanna Cassidy
Richard Masur
Hamilton Camp
Alma Martínez
ATEŞ ALTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ateş Altında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.