Atla Gel Şaban filminin oyuncuları, yönetmeni ve senaristi kim? Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 17:59

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 17:59

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban 1984 yapımıdır. Atla Gel Şaban filmininin yönetmeni Natuk Baytan senaristi ise Aydemir Akbaş'tır.

Filmin adında kullanılan Şaban ismi, aslında karakterler arasında yoktur. Kemal Sunal bu durumu şöyle anlatmaktadır: "Bundan sonra filmlerde 'Şaban' adını koymasak bile, değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet, Şaban olarak biliyor. Bu yıl, firma yanlışlık yaptı. Film adım 'Niyazi'. Adının, "Atla Gel Niyazi" olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde "Atla Gel Şaban" oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da, filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban, demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal’ın adı, Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ekonomik bakımdan zayıf olan Niyazi oynadığı kuponla altılıyı tutturmuş ama kuponu yatırmamıştır. Bir gün yarışlara giden Niyazi kazanan atların hepsini bilince mafya tarafından kaçırılır ve zorla tüyo vermesi istenir. Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan “Şiki Şiki Baba” şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atla Gel Şaban filminin at yarışı sahneleri Veli Efendi Hipodrumu'nda gerçekleşti. Atla Gel Şaban filminin büyük bir bölümü Sarıyer'de çekildi.









