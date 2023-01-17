Atla Gel Şaban filminin oyuncuları, yönetmeni ve senaristi kim? Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi?
Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinde olan Atla Gel Şaban filmi minibüs sahnesi ile hafızalara kazındı. Atla Gel Şaban filminin oyuncuları, yönetmeni ve senaristi kim? Atla Gel Şaban filmi nerede çekildi?
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Atla Gel Şaban 1984 yapımıdır. Atla Gel Şaban filmininin yönetmeni Natuk Baytan senaristi ise Aydemir Akbaş'tır.
Filmin adında kullanılan Şaban ismi, aslında karakterler arasında yoktur. Kemal Sunal bu durumu şöyle anlatmaktadır: "Bundan sonra filmlerde 'Şaban' adını koymasak bile, değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Millet, Şaban olarak biliyor. Bu yıl, firma yanlışlık yaptı. Film adım 'Niyazi'. Adının, "Atla Gel Niyazi" olması lazım. Afişler, lobiler hepsinde "Atla Gel Şaban" oldu. Seyircilerden bir kişi çıkıp da, filmdeki adın Niyazi, afişte Şaban, demedi. Farkına bile varmadı. Kemal Sunal’ın adı, Niyazi olsa ne olur, Şaban olsa ne olur?
ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ekonomik bakımdan zayıf olan Niyazi oynadığı kuponla altılıyı tutturmuş ama kuponu yatırmamıştır. Bir gün yarışlara giden Niyazi kazanan atların hepsini bilince mafya tarafından kaçırılır ve zorla tüyo vermesi istenir. Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan “Şiki Şiki Baba” şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar.
ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli
ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Atla Gel Şaban filminin at yarışı sahneleri Veli Efendi Hipodrumu'nda gerçekleşti. Atla Gel Şaban filminin büyük bir bölümü Sarıyer'de çekildi.
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