Aile dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi nerede çekiliyor?
Ay Yapım imzalı Aile Dizisi, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Aile dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi nerede çekiliyor?
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı bir araya getiren Aile dizisi, Show TV ekranında izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
AİLE DİZİSINİN KONUSU NE?
Dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
AİLE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Serenay Sarıkaya
Kıvanç Tatlıtuğ
Nejat İşler
Canan Ergüder
Ushan Çakır
Umutcan Ütebay,
Yüsra Geyik
Ece Simge Yurdatapan
Levent Ülgen
Emel Göksu
Nur Sürer
AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri İzmir'de gerçekleştiriliyor.
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