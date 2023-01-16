Aile dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Aile dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:06

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 14:06

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız, senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği, Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı bir araya getiren Aile dizisi, Show TV ekranında izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

AİLE DİZİSINİN KONUSU NE?

Dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Kıvanç Tatlıtuğ

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay,

Yüsra Geyik

Ece Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

AİLE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İzmir'de gerçekleştiriliyor.