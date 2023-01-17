Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim?
TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor?
Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.
AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatılıyor.
AL SANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI
Uğur GüneşPiyade Yüzbaşı Ali Banazlı
Gülsim AliNadia Ivanov
İdris Nebi TaşkanDeniz Piyade Teğmen Aras Güneri
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun SünearPiyade Uzman Çavuş Selçuk Türker
Emre DinlerPiyade Yüzbaşı Cengiz Uslu
Eslem Akar Sedef
Tezhan TezcanPiyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca
Çağlar SayınPiyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş
Fatih GühanPiyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer
Ömer Faruk Aran Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız
Rıdvan Aybars DüzeyDeniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan
Murat İncePiyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal
Melih ÖzdoğanPiyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir
Sibel Aytan
Tevfik Erman Kutlu
Zeynep Koltuk Amy
AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
"Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak'ta TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.
AL SANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?
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