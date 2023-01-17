Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim?

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:34
Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim?
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Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesinin anlatılıyor.

AL SANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI

Uğur GüneşPiyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim AliNadia Ivanov

İdris Nebi TaşkanDeniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun SünearPiyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre DinlerPiyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar Sedef

Tezhan TezcanPiyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar SayınPiyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih GühanPiyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars DüzeyDeniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İncePiyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih ÖzdoğanPiyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan

Tevfik Erman Kutlu

Zeynep Koltuk Amy

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Al Sancak" dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak'ta TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

AL SANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

 


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