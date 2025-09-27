Avatar: Ateş ve Kül filminin konusu ne, filminin oyuncuları kim? Avatar: Ateş ve Kül filmi ne zaman vizyona girecek?

Avatar: Ateş ve Kül filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Peki, Avatar: Ateş ve Kül filminin konusu ne? Avatar: Ateş ve Kül filminin oyuncuları kim?

AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Worthington

Zoe Saldana

Sigourney Weaver

Kate Winslet

Stephen Lang

Edie Falco

Oona Chaplin

Keston John

Bailey Bass

David Thewlis

Jemaine Clement

Cliff Curtis

Giovanni Ribisi

AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Avatar: Ateş ve Kül filmi 19 Aralık 2025 tarihinde vizyona girecek.