Avatar: Ateş ve Kül filminin konusu ne, filminin oyuncuları kim? Avatar: Ateş ve Kül filmi ne zaman vizyona girecek?

Avatar: Ateş ve Kül filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Peki, Avatar: Ateş ve Kül filminin konusu ne? Avatar: Ateş ve Kül filminin oyuncuları kim?
AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.
AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sam Worthington
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
Kate Winslet
Stephen Lang
Edie Falco
Oona Chaplin
Keston John
Bailey Bass
David Thewlis
Jemaine Clement
Cliff Curtis
Giovanni Ribisi
AVATAR: ATEŞ VE KÜL FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Avatar: Ateş ve Kül filmi 19 Aralık 2025 tarihinde vizyona girecek.