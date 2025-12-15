Avatar: Suyun Yolu filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Filmin senaristliğini James Cameron ve Josh Friedman üstleniyor. Peki, Avatar: Suyun Yolu filminin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filminin oyuncuları kim?
AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?
Avatar'ın 10 yıl sonrasında geçen film, artık birer ebeveyn olan Jake ve Neytiri, öngörülemeyen olaylar onları evlerinden uzaklaştırınca Pandora uydusunun uçsuz bucaksız bölgelerine seyahat eder ve nihayetinde çevrelerindeki okyanuslarla uyum içinde yaşayan Metkayina klanının topraklarına kaçarlar. Sully'ler burada hem tehlikeli su dünyasının hem de yeni topluluklarının kabulünü kazanmanın getirdiği rahatsız edici koşullarda yollarını bulmayı öğrenmek zorundadır.
AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sam Worthington
Zoe Saldana
Sigourney Weaver
Kate Winslet
Cliff Curtis
Stephen Lang
Edie Falco
Bailey Bass
Jack Champion
Britain Dalton
Jamie Flatters
Trinity Jo-Li Bliss
Filip Geljo
Jemaine Clement
Chloe Coleman
Keston John
CCH Pounder
Giovanni Ribisi
AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Avatar: Suyun Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.