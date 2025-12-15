Avatar: Suyun Yolu filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Filmin senaristliğini James Cameron ve Josh Friedman üstleniyor. Peki, Avatar: Suyun Yolu filminin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filminin oyuncuları kim?

AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİNİN KONUSU NE?

Avatar'ın 10 yıl sonrasında geçen film, artık birer ebeveyn olan Jake ve Neytiri, öngörülemeyen olaylar onları evlerinden uzaklaştırınca Pandora uydusunun uçsuz bucaksız bölgelerine seyahat eder ve nihayetinde çevrelerindeki okyanuslarla uyum içinde yaşayan Metkayina klanının topraklarına kaçarlar. Sully'ler burada hem tehlikeli su dünyasının hem de yeni topluluklarının kabulünü kazanmanın getirdiği rahatsız edici koşullarda yollarını bulmayı öğrenmek zorundadır.

AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Worthington

Zoe Saldana

Sigourney Weaver

Kate Winslet

Cliff Curtis

Stephen Lang

Edie Falco

Bailey Bass

Jack Champion

Britain Dalton

Jamie Flatters

Trinity Jo-Li Bliss

Filip Geljo

Jemaine Clement

Chloe Coleman

Keston John

CCH Pounder

Giovanni Ribisi

AVATAR: SUYUN YOLU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Avatar: Suyun Yolu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.