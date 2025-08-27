Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin oyuncuları kim?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Markus ve Stephen McFeely üstleniyor. Peki, Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin oyuncuları kim?
AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bütün Marvel Sinematik Evreni'ni kapsayan ve yapımı on yıl süren eşi görülmemiş sinematik bir şölen; Marvel'dan "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filmi tüm zamanların en muhteşem ve ölümcül hesaplaşmasını beyaz perdeye taşıyor. Yenilmezler ve süper kahraman dostları, yıkıcı bir saldırı evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos'u yenmek için her şeyi feda etmeye razı olmak zorundadır.
AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Downey Jr.
Chris Evans
Benedict Cumberbatch
Josh Brolin
Scarlett Johansson
Chris Pratt
Zoe Saldana
Chris Hemsworth
Elizabeth Olsen
Tom Holland
Mark Ruffalo
Sebastian Stan
Pom Klementieff
Karen Gillan
Tom Hiddleston
Chadwick Boseman
Dave Bautista
Danai Gurira
Letitia Wright
Paul Bettany
Carrie Coon
Peter Dinklage
Benicio Del Toro
Anthony Mackie
Benedict Wong
Winston Duke
Don Cheadle
Gwyneth Paltrow
Idris Elba
Harrison Osterfield
Michael James Shaw
Sean Gunn
AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.