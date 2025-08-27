Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War) filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin oyuncuları kim?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor. Filmin senaristliğini Christopher Markus ve Stephen McFeely üstleniyor. Peki, Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ne? Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin oyuncuları kim?

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bütün Marvel Sinematik Evreni'ni kapsayan ve yapımı on yıl süren eşi görülmemiş sinematik bir şölen; Marvel'dan "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filmi tüm zamanların en muhteşem ve ölümcül hesaplaşmasını beyaz perdeye taşıyor. Yenilmezler ve süper kahraman dostları, yıkıcı bir saldırı evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos'u yenmek için her şeyi feda etmeye razı olmak zorundadır.

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Benedict Cumberbatch

Josh Brolin

Scarlett Johansson

Chris Pratt

Zoe Saldana

Chris Hemsworth

Elizabeth Olsen

Tom Holland

Mark Ruffalo

Sebastian Stan

Pom Klementieff

Karen Gillan

Tom Hiddleston

Chadwick Boseman

Dave Bautista

Danai Gurira

Letitia Wright

Paul Bettany

Carrie Coon

Peter Dinklage

Benicio Del Toro

Anthony Mackie

Benedict Wong

Winston Duke

Don Cheadle

Gwyneth Paltrow

Idris Elba

Harrison Osterfield

Michael James Shaw

Sean Gunn

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.