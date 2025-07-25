Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel (Marcel The Shell With The Shoes On) filminin konusu ne? Ayakkabılı Deniz Kabuğu filminin oyuncuları kim?

Ayakkabılı Deniz Kabuğu filminin yönetmen koltuğunda Dean Fleischer-Camp oturuyor. Filmin senaristliğini Dean Fleischer-Camp, Jenny Slate, Nick Paley, Elisabeth Holm üstleniyor. Peki, Ayakkabılı Deniz Kabuğu filminin konusu ne? Ayakkabılı Deniz Kabuğu filminin oyuncuları kim?

AYAKKABILI DENİZ KABUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir inç boyunda sevimli bir deniz kabuğu Marcel, büyükannesi Connie ve evcil tüy birikintisi Alan ile renkli bir varoluş sürdürmektedir. Bir zamanlar büyük bir kabuk topluluğunun parçasıyken, şimdi gizemli bir trajedinin tek kurtulanları olarak yalnız yaşarlar. Ancak bir belgesel yapımcısı Airbnb'sinin dağınıklığı arasında onları keşfettiğinde, internette yayımladığı kısa film Marcel'e milyonlarca tutkulu hayranın yanı sıra eşi görülmemiş tehlikeler ve uzun süredir kayıp olan ailesini bulmak için yeni bir umut getirir.

AYAKKABILI DENİZ KABUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenny Slate

Isabella Rossellini

Thomas Mann

Andy Richter

Sarah Thyre

Jessi Klein

Rosa Salazar

Nathan Fielder

Joe Gabler

Dean Fleischer-Camp

Peter Bonerz

Jamie Leonhart

Conan O'Brien

AYAKKABILI DENİZ KABUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ayakkabılı Deniz Kabuğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.