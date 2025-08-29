Aykut Enişte 2 filminin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturuyor. Filmin senaristliğini Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Muammer Tali üstleniyor. Peki, Aykut Enişte 2 filminin konusu ne? Aykut Enişte 2 filminin oyuncuları kim?

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Aykut ile Gülşah’ın düğününe az zaman kala beklenmedik bir misafir ortaya çıkar ve ailedeki tüm dengeleri etkiler. Çünkü bu misafir ailenin eski eniştesidir. İyi niyeti ve nahifliği başına türlü dert açan Aykut, Gülşah'ı kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Bakalım Aykut, başındaki dertleri savıp, rahat bir nefes alabilecek mi?

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Gelinoğlu

Melis Babadağ

Müfit Kayacan

Lale Başar

Hakan Yılmaz

Selen Domaç

Ecrin Moğultay

Nezaket Erden

Güler Ökten

Ali İpin

Ali Çelik

Hacı Ahmet Ak

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aykut Enişte 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.