En Şiddetli Sene filminin konusu ne? En Şiddetli Sene filminin oyuncuları kim?
En Şiddetli Sene (A Most Violent Year) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. En Şiddetli Sene filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, En Şiddetli Sene filminin konusu ne? En Şiddetli Sene filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
En Şiddetli Sene filminin yönetmenliğini ve senaristliğini J. C. Chandor üstleniyor. Peki, En Şiddetli Sene filminin konusu ne? En Şiddetli Sene filminin oyuncuları kim?
EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN KONUSU NE?
Abel Morales (Isaac) küçük bir petrol şirketinin sahibidir. İşini büyütmek isterken sektördeki yoğun rekabet ve nakliye araçlarına yapılan saldırılarla boğuşmak durumunda kalır.
EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oscar Isaac
Jessica Chastain
David Oyelowo
Alessandro Nivola
Albert Brooks
Elyes Gabel
EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
En Şiddetli Sene filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
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