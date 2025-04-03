Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:11

Güncelleme: 03.04.2025 - 17:11

En Şiddetli Sene filminin yönetmenliğini ve senaristliğini J. C. Chandor üstleniyor. Peki, En Şiddetli Sene filminin konusu ne? En Şiddetli Sene filminin oyuncuları kim?

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN KONUSU NE?

Abel Morales (Isaac) küçük bir petrol şirketinin sahibidir. İşini büyütmek isterken sektördeki yoğun rekabet ve nakliye araçlarına yapılan saldırılarla boğuşmak durumunda kalır.

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oscar Isaac

Jessica Chastain

David Oyelowo

Alessandro Nivola

Albert Brooks

Elyes Gabel

EN ŞİDDETLİ SENE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

En Şiddetli Sene filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.