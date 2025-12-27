Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aynı Yağmur Altında dizi nerede ve ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisi atv ekranlarında yayımlanacak.