atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Aynı Yağmur Altında'nın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Aynı Yağmur Altında dizisi ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başrollerini Burak Tozkoparan ile Nilsu Berfin Aktaş’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisi 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında yayımlanacak.