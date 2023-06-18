Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:27

Güncelleme: 18.06.2023 - 12:27

Baba Bizi Eversene, yönetmenlik koltuğunda Oksal Pekmezoğlu'nun oturduğu, yapımcılığını Hürrem Erman'ın üstlendiği ve senaryosunu Ahmet Üstel'in yazdığı 1975 yapımı müzikal komedi filmi. Filmin orijinal müziklerini Barış Manço ve Kurtalan Ekspres grubu besteledi. Ayrıca Barış Manço'nun oynadığı ilk ve tek filmdir. Peki, Baba Bizi Eversene filmi konusu ne? Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimler? Baba Bizi Eversene filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mahir (Barış Manço), patron yardımcısı ve satış temsilcisi olarak çalıştığı ilaç fabrikasının sahibi Fazıl Bey'in (Hulusi Kentmen) kızı Sevim (Meral Zeren) ile yıllar önce bir aşk yaşamışlar; fakat Fazıl Bey buna karşı çıkarak kızı Sevim'i, Mahir'i unutması için İngiltere'ye göndermiştir. Yıllar sonra Sevim Türkiye'ye geri döner ve Mahir ile kaldığı yerden aşk yaşamaya devam eder. Fazıl Bey, Mahir ile Sevim'in evlenme isteğine karşı çıkar. Bu arada, Fazıl Bey'in oğlu ve Sevim'in erkek kardeşi olan Erol (Sinan Ecer) ile birlikte olan Şermin (Serpil Nur), doğurduğu bebeği Erol'a bırakır. Erol, bu bebeğin kendisine ait olduğu yalanına inanarak paniğe kapılır. Mahir ile evlenmenin yollarını arayan Sevim, Erol ve Mahir'le anlaşarak, bebeğin kendilerine ait olduğunu söylerler ve Fazıl Bey'in bebek sayesinde kendilerini evlendireceğini düşünürler. Bundan sonra da komik olaylar gelişmeye başlar.

BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Barış Manço - Mahir

Meral Zeren - Sevim

Hulusi Kentmen - Fazıl Bey

Serpil Nur - Şermin

Sinan Ecer - Erol

Bilge Zobu - Tamburi Sami Bey

Diler Saraç - Nevin

Ali Cağaloğlu - Karhan

Feridun Çölgeçen - Komiser

Hakkı Kıvanç - Pazarcı

Ahmet Kostarika - Pazarcı

Muammer Gözalan - Müşteri

Şener Şen - Bilge Zobu seslendirme

Rıza Tüzün - Hulusi Kentmen Seslendirme

Jeyan Mahfi Tözüm - Meral Zeren Seslendirme

Nevin Akkaya - Diler Saraç Seslendirme

Erhan Yazıcıoğlu - Sinan Ecer Seslendirme

Kâmran Yüce - Muammer Gözalan Seslendirme

Ayşin Atav - Serpil Nur Seslendirme

Osman Alyanak - Ahmet Kostarika Seslendirme

Zafer Önen - Hakkı Kıvanç Seslendirme

Mücap Ofluoğlu - Feridun Çölgeçen Seslendirme