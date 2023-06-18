Baba Bizi Eversene filmi konusu ne? Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimler? Baba Bizi Eversene filmi nerede çekildi?
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Baba Bizi Eversene filmi SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmseverler, Baba Bizi Eversene filminin konunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Baba Bizi Eversene filmi konusu ne? Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimler? Baba Bizi Eversene filmi nerede çekildi?
Baba Bizi Eversene, yönetmenlik koltuğunda Oksal Pekmezoğlu'nun oturduğu, yapımcılığını Hürrem Erman'ın üstlendiği ve senaryosunu Ahmet Üstel'in yazdığı 1975 yapımı müzikal komedi filmi. Filmin orijinal müziklerini Barış Manço ve Kurtalan Ekspres grubu besteledi. Ayrıca Barış Manço'nun oynadığı ilk ve tek filmdir. Peki, Baba Bizi Eversene filmi konusu ne? Baba Bizi Eversene filmi oyuncuları kimler? Baba Bizi Eversene filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mahir (Barış Manço), patron yardımcısı ve satış temsilcisi olarak çalıştığı ilaç fabrikasının sahibi Fazıl Bey'in (Hulusi Kentmen) kızı Sevim (Meral Zeren) ile yıllar önce bir aşk yaşamışlar; fakat Fazıl Bey buna karşı çıkarak kızı Sevim'i, Mahir'i unutması için İngiltere'ye göndermiştir. Yıllar sonra Sevim Türkiye'ye geri döner ve Mahir ile kaldığı yerden aşk yaşamaya devam eder. Fazıl Bey, Mahir ile Sevim'in evlenme isteğine karşı çıkar. Bu arada, Fazıl Bey'in oğlu ve Sevim'in erkek kardeşi olan Erol (Sinan Ecer) ile birlikte olan Şermin (Serpil Nur), doğurduğu bebeği Erol'a bırakır. Erol, bu bebeğin kendisine ait olduğu yalanına inanarak paniğe kapılır. Mahir ile evlenmenin yollarını arayan Sevim, Erol ve Mahir'le anlaşarak, bebeğin kendilerine ait olduğunu söylerler ve Fazıl Bey'in bebek sayesinde kendilerini evlendireceğini düşünürler. Bundan sonra da komik olaylar gelişmeye başlar.
BABA BİZİ EVERSENE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Barış Manço - Mahir
Meral Zeren - Sevim
Hulusi Kentmen - Fazıl Bey
Serpil Nur - Şermin
Sinan Ecer - Erol
Bilge Zobu - Tamburi Sami Bey
Diler Saraç - Nevin
Ali Cağaloğlu - Karhan
Feridun Çölgeçen - Komiser
Hakkı Kıvanç - Pazarcı
Ahmet Kostarika - Pazarcı
Muammer Gözalan - Müşteri
Şener Şen - Bilge Zobu seslendirme
Rıza Tüzün - Hulusi Kentmen Seslendirme
Jeyan Mahfi Tözüm - Meral Zeren Seslendirme
Nevin Akkaya - Diler Saraç Seslendirme
Erhan Yazıcıoğlu - Sinan Ecer Seslendirme
Kâmran Yüce - Muammer Gözalan Seslendirme
Ayşin Atav - Serpil Nur Seslendirme
Osman Alyanak - Ahmet Kostarika Seslendirme
Zafer Önen - Hakkı Kıvanç Seslendirme
Mücap Ofluoğlu - Feridun Çölgeçen Seslendirme
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