Baba (The Father) filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?

Baba filminin yönetmen koltuğunda Florian Zeller oturuyor. Filmin senaristliğini Florian Zeller, Christopher Hampton üstleniyor. Peki, Baba filminin konusu ne? Baba filminin oyuncuları kim?

BABA FİLMİNİN KONUSU NE?

Baba, yaşlılığı ile başa çıkmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. 80 yaşında huysuz bir adam olan ve yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe daha çok hisseden Anthony, bu süreçte yanında olmaya çalışan kızının tüm yardımlarını reddeder. Ancak zamanla Anthony’nin gerçeklik algısının sarsılmaya başlaması ve kızının da günlük olarak onu ziyaret edememesi üzerine bir yardımcı bulmak zorunlu hale gelir. Hafıza problemleri yaşayan Anthony, sevdiklerinden, kendi zihninden hatta gerçekliğinden şüphe duymaya başlar.

BABA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anthony Hopkins

Olivia Colman

Mark Gatiss

Imogen Poots

Rufus Sewell

Olivia Williams

Ayesha Dharker

Evie Wray

Roman Zeller

Scott Mullins

BABA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Baba filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.