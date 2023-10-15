Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:01

Babamın Penguenleri filminin yönetmen koltuğunda Mark Waters otururken filmin senaryosunu Sean Anders üstleniyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi konusu nedir? Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim?

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguen sebebiyle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenleri sevince, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jim Carrey - Tom Popper

Carla Gugino - Amanda

Angela Lansbury - Mrs. Van Gundy

Ophelia Lovibond - Pippy

Madeline Carroll - Janie Popper

Philip Baker Hall - Franklin

Henry Kelemen - Tom Popper

Clark Gregg - Nat Jones

David Krumholtz - Kent

James Tupper - Rick

Maxwell Perry Cotton - Billy

Jeffrey Tambor - Mr. Gremmins

Dominic Chianese - Reader

Dylan Clark Marshall - Tom Popper

Desmin Borges - Daryl

Dominic Colón - Tito

BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Babamın Penguenleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.