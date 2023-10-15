Babamın Penguenleri filmi konusu nedir? Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim?
Babamın Penguenleri filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Babamın Penguenleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi konusu nedir? Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim?
Babamın Penguenleri filminin yönetmen koltuğunda Mark Waters otururken filmin senaryosunu Sean Anders üstleniyor. Peki, Babamın Penguenleri filmi konusu nedir? Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim?
BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan altı penguen sebebiyle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenleri sevince, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.
BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Jim Carrey - Tom Popper
Carla Gugino - Amanda
Angela Lansbury - Mrs. Van Gundy
Ophelia Lovibond - Pippy
Madeline Carroll - Janie Popper
Philip Baker Hall - Franklin
Henry Kelemen - Tom Popper
Clark Gregg - Nat Jones
David Krumholtz - Kent
James Tupper - Rick
Maxwell Perry Cotton - Billy
Jeffrey Tambor - Mr. Gremmins
Dominic Chianese - Reader
Dylan Clark Marshall - Tom Popper
Desmin Borges - Daryl
Dominic Colón - Tito
BABAMIN PENGUENLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Babamın Penguenleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.
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