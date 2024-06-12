Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:37

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:37

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerde yer aldığı "Bahar" dizisi bu akşam sezon finali yapacak. Peki, Bahar dizisinin sezon finalinde neler olacak?

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Dizinin kadrosunda Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Kay Allen da konuk oyuncu olarak yer alıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.

BAHAR DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir…