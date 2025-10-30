Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu? Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seren’in hastaneden uzaklaştırılması, Baharların kafasında yeni soru işaretleri yaratır. İsmail Bey’e her şeyi kimin anlattığı merak konusuyken, herkes gerçeğin peşindedir. Aziz Uras, kendini aklamaya çalışırken; Seren sakinliğini korur. Ancak bu sakinlik, Uras’a oynayacağı büyük oyunun parçasıdır. Seren, ihaneti kendi yöntemleriyle ortaya çıkarıp ondan boşanmayı planlamaktadır. Fakat Aziz Uras’ın da yeni hamleleri vardır.Bu sırada Bahar, kaybolan hard diskin Harun’un elinde olduğunu öğrenir. Fakat gerçeği ortaya çıkarmak hem Seren’in hem de Uras’ın kariyerini tehlikeye atacağından arada kalır. Bahar, Seren’i işe döndürmenin yollarını ararken diğer yandan Evren’e duyduğu duygularla yüzleşir. O Evren’le ilgili bir kararın eğişindeyken Harun’un da Bahar’a karşı hisleri açığa çıkınca, dengeler tamamen değişir.Naz’ın bebeğiyle ilgili büyük sırrı öğrenen Maral, şaşırtıcı bir ittifakın kapısını aralar. Seren ve Aziz Uras arasındaki savaş kızışırken, Bahar’ı bekleyen yeni sınavın adı ise Umay olacaktır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 4 Kasım Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.