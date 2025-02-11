İlk bölümüyle ekranlarda: Kral Kaybederse dizisinin konusu ne?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 19:23

Güncelleme: 11.02.2025 - 19:23

Kral Kaybederse dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi isimleri buluşturan dizinin gerçek hayattan uyarlanıp uyarlanmadığı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Kral Kaybeder dizisi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran ( Halit Ergenç), dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan (Aslıhan Gürbüz), Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in (Nilperi Şahinkaya) de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, (Merve Dizdar) maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Kral Kaybederse dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlandı.