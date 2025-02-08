Hadise başrolündeydi... Esas Oğlan dizisi bekleneni karşılayamadı: En kötü 2. dizi oldu!
Hadise’nin de rol aldığı Esas Oğlan, IMDB’de 10 üzerinden sadece 2 puan alarak en düşük puanlı dijital platform dizileri arasına girdi.
Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın da rol aldığı dijital platform dizisi Esas Oğlan ile izleyici karşısına çıktı. Ancak 8 bölümlük dizi, beklentileri karşılayamayarak izleyicilerden düşük puan aldı.
Film ve dizi dünyasını inceleyen IMDB platformunda yer alan Esas Oğlan, en düşük puan alan yapımlardan biri oldu.
Site kullanıcılarından sadece 10 üzerinden 2 puan alan dizi, yıllar sonra yeniden çekilen Sihirli Annem’in (1,3 puan) ardından "en kötü ikinci dijital platform dizisi" olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: #Hadise #Esas Oğlan dizi
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