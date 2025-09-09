Bahar dizisi 3. sezonu ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır.

Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yaşadığı tüm mücadelelere rağmen dimdik ayakta duran Bahar'ın bu kez karşısına hastaneye yeni başhekim olarak atanan Harun çıkıyor. Bahar’la yaşadığı eski sıkıntılar, tansiyonu daha ilk andan yükseltiyor.

Diğer yandan hastaneye yeni katılan asistan Maral, iddialı tavrıyla asistan dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Bahar ve Evren ise aşklarını ilan etmeye karar vermişken, tam bu karmaşanın ortasında Naz’ın Evren’le ilgili ortaya attığı şok karar, Bahar’ın dengelerini altüst ederek hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 49. bölümü 9 Eylül Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.