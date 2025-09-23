Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar, Naz’ın hamileliğini öğrendikten sonra Evren’e artık birlikte olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Evren’inse Bahar’dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Bahar, duygusal hayatındaki bu sarsıntının yanında, Harun’un üzerinde kurduğu baskıyla da uğraşıyordur. Hastaneye gelen kritik bir vaka, Bahar’ın doktor olarak yitirdiğini sandığı özgüvenini yerine getirse de onu sarsacak bir gerçeği de ortaya çıkarır. Bahar, Seren ve Aziz Uras’ın boşanmaya karar verdiğini öğrenmiştir. Bahar bunu engellemek için uğraşırken Harun’un yaptığı bir hamle, Harun’la geçmişlerinde onun sandığından çok daha fazlası olduğunu anlamasına neden olur. Üstelik bu durum Evren’le ilişkisini de bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Bahar hayatının her alanındaki bu zorlukların üstesinden gelmeyi başaracak mıdır?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 51. bölümü 23 Eylül Salı saat 20.00’de Show TV ekranlarındaki yerini alacak.