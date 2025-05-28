Balıklara Nasihat filminin yönetmen koltuğunda Hilal Baydarov oturuyor. Filmin senaristliğini Hilal Baydarov ve Aysu Akcan üstleniyor. Peki, Balıklara Nasihat filminin konusu ne? Balıklara Nasihat filminin oyuncuları kim?

BALIKLARA NASİHAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Hikaye, savaştan dönen ve köyündeki herkesin gizemli bir hastalığa yakalandığını gören bir askeri anlatıyor. Hayatta kalan tek kişi olan kız kardeşi de hastalığa yakalanır ve ona sadece bir köpek eşlik ediyor.

BALIKLARA NASİHAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rana Asgarova

Orkhan Iskandarli

Huseyn Nasirov

BALIKLARA NASİHAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Balıklara Nasihat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.