Bana Masal Anlatma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları kim?

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi (Hande Doğandemir) hayatına girer...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Devrim Yakut

Erdal Tosun

Sadi Celil Cengiz

Cengiz Bozkurt

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu

Berat Yenilmez

Gürkan Uygun

Hande Doğandemir

Fatih Artman

Burcu Biricik

Emrah Kaman

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bana Masal Anlatma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.