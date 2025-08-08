Bana Masal Anlatma filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak üstleniyor. Peki, Bana Masal Anlatma filminin konusu ne? Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları kim?
BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU NE?
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi (Hande Doğandemir) hayatına girer...
BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Devrim Yakut
Erdal Tosun
Sadi Celil Cengiz
Cengiz Bozkurt
Cihan Ercan
Tarık Ünlüoğlu
Berat Yenilmez
Gürkan Uygun
Hande Doğandemir
Fatih Artman
Burcu Biricik
Emrah Kaman
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bana Masal Anlatma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.