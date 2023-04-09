Bandolero! filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bandolero! filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:02

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 17:02

Bandolero!, yönetmenliğini Andrew V. McLaglen, senaristliğini James Lee Barrett'ın üstlendiği, 1968 yapımlı bir Western filmidir.

BANDOLERO! FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, kaçakları tutuklamak ve yol boyunca aldıkları bir rehineyi serbest bırakmak isteyen yerel bir şerif liderliğindeki bir ekipten kaçan iki erkek kardeşi konu ediniyor.

BANDOLERO! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

James Stewart

Dean Martin

Raquel Welch

George Kennedy

BANDOLERO! FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Bandolero! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.