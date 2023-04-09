Bandolero! filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bandolero! filminin IMDb puanı kaç?
Bandolero! filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Bandolero! filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bandolero! filminin IMDb puanı kaç?
Bandolero!, yönetmenliğini Andrew V. McLaglen, senaristliğini James Lee Barrett'ın üstlendiği, 1968 yapımlı bir Western filmidir.
BANDOLERO! FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, kaçakları tutuklamak ve yol boyunca aldıkları bir rehineyi serbest bırakmak isteyen yerel bir şerif liderliğindeki bir ekipten kaçan iki erkek kardeşi konu ediniyor.
BANDOLERO! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
James Stewart
Dean Martin
Raquel Welch
George Kennedy
BANDOLERO! FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bandolero! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İlk açıklama geldi
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- AKP'nin listesi belli oldu
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan