Banker Bilo filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Yavuz Turgul ve Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Banker Bilo filminin konusu ne? Banker Bilo filminin oyuncuları kim?

BANKER BİLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

BANKER BİLO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlyas Salman - Bilo

Şener Şen - Maho

Meral Zeren - Zeyno (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

Ahu Tuğba - Necla (ses. Nevin Akkaya)

Münir Özkul - Haso

Ali Şen - Tefeci Ali (ses. Agah Hün)

Nizam Ergüden - İbo (ses. Gazanfer Özcan)

Nermin Özses - Haco (ses. Güler Ökten)

Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı

Ali Demirel - Urfalı Vatandaş

Akif Kilman - Adanalı Vatandaş

Tevfik Şen - Polis (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Cahit Kaşıkçılar - Yere Tüküren Adam

BANKER BİLO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Banker Bilo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.