Bar Fedaisi filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Anthony Bagarozzi ve Charles Mondry üstleniyor. Peki, Bar Fedaisi filminin konusu ne? Bar Fedaisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
BAR FEDAİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir UFC orta sıklet dövüşçüsü, Florida Keys'deki sıradan bir barda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak çok geçmeden barda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Bir fedai olarak, acımasız bir gangster patronuyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu, hızla ölüm kalım meselesine dönüşen bir çatışmaya dönüşür.
BAR FEDAİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jake Gyllenhaal
Conor McGregor
Daniela Melchior
Jessica Williams
Lukas Gage
Billy Magnussen
Darren Barnet
Post Malone
Joaquim de Almeida
Dominique Columbus
Arturo Castro
JD Pardo
Beau Knapp
Hannah Love Lanier
Kevin Carroll
Bob Menery
B.K. Cannon
Catfish Jean
Travis Van Winkle
Jonathan Kowalsky
Craig Ryan Ng
Jay Hieron
Adam Rivette
Tommy Lentsch
BAR FEDAİSİ IMDb PUANI KAÇ?
Bar Fedaisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.