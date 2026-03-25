25.03.2026 17:37:00
Haber Merkezi
Bar Fedaisi filminin konusu ne? Bar Fedaisi filminin oyuncuları kim?

Bar Fedaisi (Road House) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bar Fedaisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bar Fedaisi filminin konusu ne? Bar Fedaisi filminin oyuncuları kim?

Bar Fedaisi filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Anthony Bagarozzi ve Charles Mondry üstleniyor. Peki, Bar Fedaisi filminin konusu ne? Bar Fedaisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BAR FEDAİSİ FİLMİNİN KONUSU NE? 

Eski bir UFC orta sıklet dövüşçüsü, Florida Keys'deki sıradan bir barda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak çok geçmeden barda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Bir fedai olarak, acımasız bir gangster patronuyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu, hızla ölüm kalım meselesine dönüşen bir çatışmaya dönüşür.

BAR FEDAİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Gyllenhaal

Conor McGregor

Daniela Melchior

Jessica Williams

Lukas Gage

Billy Magnussen

Darren Barnet

Post Malone

Joaquim de Almeida 

Dominique Columbus 

Arturo Castro 

JD Pardo 

Beau Knapp 

Hannah Love Lanier 

Kevin Carroll 

Bob Menery 

B.K. Cannon 

Catfish Jean 

Travis Van Winkle 

Jonathan Kowalsky 

Craig Ryan Ng 

Jay Hieron 

Adam Rivette 

Tommy Lentsch

BAR FEDAİSİ IMDb PUANI KAÇ?

Bar Fedaisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.

