Bar Fedaisi filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini Anthony Bagarozzi ve Charles Mondry üstleniyor. Peki, Bar Fedaisi filminin konusu ne? Bar Fedaisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BAR FEDAİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir UFC orta sıklet dövüşçüsü, Florida Keys'deki sıradan bir barda güvenlik görevlisi olarak işe başlar. Ancak çok geçmeden barda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfeder. Bir fedai olarak, acımasız bir gangster patronuyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu, hızla ölüm kalım meselesine dönüşen bir çatışmaya dönüşür.

BAR FEDAİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Gyllenhaal

Conor McGregor

Daniela Melchior

Jessica Williams

Lukas Gage

Billy Magnussen

Darren Barnet

Post Malone

Joaquim de Almeida

Dominique Columbus

Arturo Castro

JD Pardo

Beau Knapp

Hannah Love Lanier

Kevin Carroll

Bob Menery

B.K. Cannon

Catfish Jean

Travis Van Winkle

Jonathan Kowalsky

Craig Ryan Ng

Jay Hieron

Adam Rivette

Tommy Lentsch

BAR FEDAİSİ IMDb PUANI KAÇ?

Bar Fedaisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.