Yayınlanma: 08.12.2024 - 12:26

Güncelleme: 08.12.2024 - 12:27

Giray Altınok ve Ezgi Mola’yı başrollerinde buluşturan Başka Bir Sen filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin senaristliğini ise Giray Altınok ve Kerem Özdoğan üstleniyor. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu ne, oyuncuları kim? Başka Bir Sen filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film aile olabilmenin zorlu ama muhteşem yanlarını eğlenceli bir dille anlatıp bir yandan da sonsuz aşkın mümkün olma ihtimalini hatırlatacak.

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Başka Bir Sen filminin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Sen filmi 2025'te izleyicisi ile buluşacak.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Başka Bir Sen filmi Disney+ kütüphanesine eklenecek.