'Prens'in yıldızı Giray Altınok baba oldu! Bebeğin ismini açıkladı...

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:37

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:37

Giray Altınok, başrolünü oynadığı ve senaryosunu Kerem Özdoğan ile birlikte yazdığı "Prens" dizisiyle gündemden düşmüyor.

Giray Altınok, 2018 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Cansu Diktaş ile bebek beklediklerini duyurmuştu.

Ünlü çiftten sevindiren haber geldi, Altınok sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.

Bebeğin ismi ise "Emir" olarak belirlendi. Giray Altınok, bu güzel haberi hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oğlunun adının yazılı olduğu kapı süsünün fotoğrafını paylaşan Altınok, paylaşımına "Hoş geldin oğlum" notunu düştü.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

1 Mayıs 1984 tarihinde doğan Giray Altınok, "Buyur Burdan Bak" adlı televizyon programıyla tanınmaya başladı. Ardından birçok tiyatro oyununda yer aldı ve "Aykut Enişte" filminin senaryosunu kaleme aldı. "Kaybedeler Kulübü", "Güldür Güldür" ve "Ölümlü Dünya" gibi projelerde de boy gösteren Altınok, özellikle "Var Bunlar" ve "Prens" dizileriyle parladı.

Ünlü oyuncu, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi. Altınok ve Diktaş’ın yeni hayatlarının bu güzel başlangıcında mutluluklar dileriz.