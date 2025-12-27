Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Terrio ve David S. Goyer üstleniyor. Peki, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin konusu ne? Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin oyuncuları kim?

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, Tanrı gibi kontrolsüz hareket eden Süper Kahraman'ın eylemlerinden duyulan endişe, Gotham Şehri'nin sahip olduğu, zorlu ve güçlü, ama yasa dışı, gönüllü koruma görevlisini, Metropol'ün modern zamanlardaki en saygı değer kurtarıcısı yapmıştır. Böylece Batman ve Superman'in arasındaki savaşla, yeni bir tehdit yükselir; insanlık şimdiye kadar görülmemiş büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Momoa

Jena Malone

Ezra Miller

Ben Affleck

Henry Cavill

Jesse Eisenberg

Amy Adams

Gal Gadot

Diane Lane

Laurence Fishburne

Jeremy Irons

Holly Hunter

Scoot McNairy

Michael Shannon

Brandon Spink

Callan Mulvey

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.