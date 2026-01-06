Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir.

Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayi Toplantısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.