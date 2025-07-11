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Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim?

Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim?

11.07.2025 20:48:00
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Haber Merkezi
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Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim?

Belleville Polisi (Belleville Cop) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Belleville Polisi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Belleville Polisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rachid Bouchareb üstleniyor. Peki, Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim? 

BELLEVILE POLİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Uyuşturucu çetelerini yakalamaya çalışırken ölen arkadaşının intikamını almak için gönüllü polis olan 'Baaba' lakaplı Sebastian, Miami'ye gider.

BELLEVILE POLİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Omar Sy

Franck Gastambide

Joseph Velez

Luis Guzmán

Biyouna

Eriq Ebouaney

Paulina Gálvez

BELLEVILE POLİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Belleville Polisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.

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