Belleville Polisi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Rachid Bouchareb üstleniyor. Peki, Belleville Polisi filminin konusu ne? Belleville Polisi filminin oyuncuları kim?
BELLEVILE POLİSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Uyuşturucu çetelerini yakalamaya çalışırken ölen arkadaşının intikamını almak için gönüllü polis olan 'Baaba' lakaplı Sebastian, Miami'ye gider.
BELLEVILE POLİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Omar Sy
Franck Gastambide
Joseph Velez
Luis Guzmán
Biyouna
Eriq Ebouaney
Paulina Gálvez
BELLEVILE POLİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Belleville Polisi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.